Realme Watch 3 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Realme Watch 3 Pro to nowy smartwatch marki. Cena jest bardzo atrakcyjna, a specyfikacja techniczna rzeczowa. Znajdziemy tu duży ekran AMOLED o przekątnej 1,78 cala i wbudowany GPS. Nie zabrakło także najnowszego modułu Bluetooth 5.3. Zobaczmy, co jeszcze smartwatch Realme Watch 3 Pro ma do zaoferowania.