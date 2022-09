Nowy Chromecast HD w drodze. Cena przystawki z Google TV będzie niska

Chromecast HD to nowa przystawka Google, która jest w drodze. Cena urządzenia ma być atrakcyjna, ale nie znajdziemy tu wsparcia dla obrazu w jakości 4K UHD. Jedynie dla rozdzielczości 1080p i odświeżania w standardowych 60 Hz. Nowy Chromecast HD będzie pierwszym takim urządzeniem w ofercie Google od 2018 r.

Nowy Chromecast HD z Google TV pojawia się w przeciekach już od dłuższego czasu. Cena ma być atrakcyjna i wygląda na to, że premiera jest nieodległa. Kiedy zobaczymy ten sprzęt? Najpewniej już jesienią, co sugeruje pojawienie się tej przystawki do telewizorów na stronie komisji FCC, gdzie ją certyfikowano.

Chromecast HD z Google TV ukrywa się pod nazwą kodową G454V i właśnie pod taką pojawił się na stronie FCC. Będzie to tańsze urządzenie, które nie zapewni wsparcia dla obrazu w jakości 4K UHD. Pozostanie obsługa rozdzielczości 1080p. Poza tym nie spodziewajmy się wyższego odświeżania od standardowych 60 Hz.

Cena przystawki Chromecast HD z Google TV atrakcyjna

Cena gadżetu Chromecast HD nie będzie wysoka. Źródło informacji wspomina o kwocie około 40 euro. Tak więc w Polsce spodziewajmy się sumy na poziomie 190 zł. Premiera zapewne odbędzie się w październiku. Wraz z nowymi urządzeniami z rodziny Pixel, smartfonami, smartwatchem i tabletem.

