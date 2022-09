Apple Watch Pro będzie duży. Potwierdza to case dla smartwatcha

Apple Watch Pro to smartwatch, który nie będzie mały. Potwierdza to case dla zegarka, którego zdjęcia pojawiły się w sieci. Będzie on znacznie większy od modeli series 8 z 45 mm kopertą. Przeciek wskazuje na rozmiar aż 49 mm. Wiemy też, że Apple Watch Pro ma dostać dodatkowy przycisk z boku obudowy.

Apple Watch Pro to smartwatch, który był obiektem wielu przecieków. Już wcześniejsze plotki mówiły o tym, że będzie po prostu duży. Tak też jest, co potwierdzają zdjęcia case’a dla tego zegarka krążące po sieci. Te ujawniają nam naprawdę spory rozmiar. Rzućmy sobie na to okiem.

Case dla smartwatcha Apple Watch Pro widoczny na zdjęciach w tym artykule ujawnia nam, że zegarek otrzyma kopertę w rozmiarze 49 mm. Dla porównania w większym series 8 jest to 45 mm. Różnica jest więc naprawdę spora i na pewno nie będzie to sprzęt na każdy nadgarstek.

Cena smartwatcha Apple Watch Pro będzie wysoka

Apple Watch Pro to smartwatch, którego cena nie będzie niska. Wiemy, że ma kosztować od 900 do 1000 dol. To oznacza, że w Polsce trzeba szykować się na wydatek około 5 tys. zł. Tanio nie będzie. Rendery, które krążą po sieci, ujawniają nam ponadto dodatkowy przycisk umieszczony na jednej ze stron obudowy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki aplikacji dla Spotify

źródło