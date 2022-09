Apple Watch SE 2 blisko. Cena smartwatcha będzie atrakcyjna

Apple Watch SE 2 to niedrogi smartwatch z logo nadgryzionego jabłka. Jego cena ma być atrakcyjna i zobaczymy go wraz z zegarkami series 8. Nastąpi to w trakcie specjalnej konferencji Far Out. Smartwatch Apple Watch SE 2, poza niższą ceną, powinien wprowadzić też udoskonalenia względem pierwszej generacji.

Apple Watch SE 2 to smartwatch, który już pojawiał się w plotkach. Urządzenie ma zadebiutować z zegarkami series 8 oraz nowym modelem Pro. Będzie to najtańszy gadżet ze wszystkich, które zobaczymy w trakcie specjalnej konferencji Far Out, która odbędzie się 7 września. Teraz dowiadujemy się, jaka ma być cena sprzętu i ta będzie atrakcyjna.

Apple Watch SE 2 ma być zegarkiem nastawionym na dzieci. Smartwatch zaoferuje różne funkcje, w tym nowszy procesor. Nie znajdziemy tu jednak zbyt wielu opcji z droższych modeli, jak chociażby sensora do wykonywania prostego badania EKG. Producent stara się tu celować w innych odbiorców.

Cena Apple Watch SE 2 będzie atrakcyjna

Z informacji, do których dotarł The New York Times wynika, że cena Apple Watch SE 2 będzie naprawdę atrakcyjna. Smartwatch ma kosztować zaledwie 199 dol. (ok. 945 zł), czyli tyle samo, ile trzeba zapłacić za wycofywany z oferty series 3. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać do konferencji.

