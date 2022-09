Apple Watch Pro z ceną. Smartwatch będzie drogi

Apple Watch Pro to nadchodzący smartwatch z watchOS 9. Zegarek nie będzie tani, bo do sieci wyciekła cena, która nie jest naprawdę niska. Plotki mówią o kwocie w wysokości aż 900 dol. Oficjalna zapowiedź smartwatcha Apple Watch Pro odbędzie się już w trakcie specjalnej konferencji Far Out, czyli w najbliższy wtorek.

Apple Watch Pro to smartwatch, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Oficjalna premiera tego zegarka jest blisko. Na chwilę przed debiutem pojawiły się nowe informacje, które uzyskał sprawdzony w przeszłości Mark Gurman. Tym razem związane są one z ceną, która to nie będzie niska.

Wiemy, że Apple Watch Pro zadebiutuje w trakcie specjalnej konferencji Far Out zaplanowanej na 7 września. Tego dnia zobaczymy także smartfony iPhone 14, słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 oraz smartwatche z linii series 8. Ile zapłacimy za nowy zegarek?

Cena Apple Watch Pro będzie wysoka

Cena Apple Watch Pro ma wynieść co najmniej 900 dol., czyli blisko 4,3 tys. zł. Oczywiście w Europie zapłacimy więcej, a w Polsce nawet ponad 5 tys. zł. Górną granicą ma być kwota tys. dol. (ok. 4770 zł). Tanio nie będzie. Tym bardziej w porównaniu do cen serii series 8, które mają zaczynać się od 399 dol. (ok. 1900 zł).

