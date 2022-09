AirPods Pro 2 z nowym etui MagSafe. Co nowego dostaną słuchawki Apple?

AirPods Pro 2 to nadchodzące słuchawki bezprzewodowe Apple. Co nowego wniosą? Pojawi się odświeżone etui MagSafe. Pojawi się wsparcie dla funkcji Znajdź i pudełeczko będzie mogło emitować dźwięki. Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 wprowadzą też inne nowości. Apple pokaże je na konferencji Far Out.

AirPods Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe Apple, które były obiektem mnóstwa przecieków. Tuż przed premierą dochodzi do kolejnych. Co nowego zobaczymy za kilka dni? Wśród nowości będzie nowe etui z MagSafe. W sieci pojawiły się rendery CAD, które ujawniają nam planowane zmiany.

Nowe etui z MagSafe

AirPods Pro 2 otrzymają nowe etui z MagSafe, które opracowało Apple. Schematy widoczne poniżej na pierwszy rzut oka ujawniają pudełeczko bardzo podobne do tego poprzedniego. Jednak w rzeczywistości pojawiają się zmiany. Po pierwsze nadal spodziewajmy się portu Lightning. USB C planowane jest dopiero na przyszły rok i dotyczy to także iPhone’ów.

Nowością w etui z MagSafe dla AirPods Pro 2 jest integracja z funkcją Znajdź. Pudełeczko otrzyma głośniczek, który będzie emitował dźwięki. Dzięki temu po jego zgubieniu będzie można je łatwiej znaleźć. Tak jak to jest teraz w przypadku poszczególnych słuchawek. Wydaje się też, że case otrzyma mikrofon, który może być używany w połączeniu z Live Listen.

Apple doda w pudełeczku normę IPX4

Nowe etui ma zapewnić także odporność na zachlapania w zgodzie z normą IPX4. Podobnie jest w przypadku pudełeczka dla AirPodsów 3. W przypadku samych słuchawek norma obowiązuje w pierwszych AirPods Pro. Poza tym spodziewamy się także innych zmian.

AirPods Pro 2 z chipem H2 i Bluetooth 5.2

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 otrzymają nowy chip Apple o nazwie H2. Będzie on zgodny z Bluetooth 5.2 i dzięki temu możemy spodziewać się wsparcia dla LE Audio. Dzięki obsłudze kodeka LC3 oczekujmy nie tylko dźwięku w lepszej jakości, ale także innych ulepszeń. Co to takiego?

Obsługa LE Audio wydłuży także czas pracy na baterii. Następnie mamy możliwość podłączenia wielu słuchawek do jednego urządzenia, na przykład iPhone’a czy wsparcie dla wielu źródeł dźwięku. Także sporo ulepszeń się pojawi i będą to zmiany na duży plus.

Pewnych funkcji zabraknie

Wiemy, że Apple w AirPods Pro 2 nie wprowadzi pewnych nowości, nad którymi prowadzone są prace. Dotyczy to nowych czujników. Firma testowała pulsometr oraz sensor do pomiaru temperatury ciała. Jednak tych rozwiązań nowe słuchawki bezprzewodowe nie otrzymają. Takie funkcje być może pojawią się w kolejnej generacji.

Premiera słuchawek AirPods Pro 2 jest blisko. Zobaczymy je w trakcie specjalnej konferencji Far Out, której głównym gwoździem programu będą smartfony iPhone 14 i 14 Pro. Cena w dolarach być może nie ulegnie zmianie i nadal będzie to 249 dol. Jednak w Polsce spodziewajmy się wyższej kwoty.

