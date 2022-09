Xiaomi Mi Band 7 Pro wkrótce w Europie. Od kiedy?

Xiaomi Mi Band 7 Pro to opaska, której na razie nie kupimy w Europie. Wygląda jednak na to, że wkrótce się to zmieni. Kiedy dokładnie? Konkretny termin nie jest znany, ale powinno to nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni. Obecnie opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro przechodzi w naszym regionie proces certyfikacji.

Xiaomi Mi Band 7 Pro to opaska, która na razie dostępna jest wyłącznie w Chinach. W przeciwieństwie do tańszej opaski, która to pojawiła się w naszym regionie. Jest dostępna także od kilku tygodni w Polsce. Kiedy zobaczymy na Starym Kontynencie droższą wersję? Wygląda na to, że w niedługim czasie.

Międzynarodowa wersja opaski Xiaomi Mi Band 7 Pro jest już certyfikowana na terenie państw Unii Europejskiej. Potwierdzają to widoczne powyżej zrzuty ekranowe. Gadżet ukrywa się pod nazwą kodową M2141B1, co widać również wyżej. Więcej szczegółów na razie nie jest znanych, ale to mocno przybliża sprzęt do rynkowej premiery.

Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro w Europie niedługo

Możemy się domyślać, że opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro pojawi się na terenie Europy jeszcze w tym kwartale lub wcześnie w kolejnym. Tak więc od premiery dzieli nas tylko kilka tygodni. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że debiut zbiegnie się w czasie ze smartfonami z serii 12T. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

