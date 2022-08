Apple Watch 8 Product RED otrzyma nowy kolor czerwieni

Apple Watch 8 będzie dostępny także w edycji Product RED. Taki smartwatch ma otrzymać nowy kolor. Będzie to odświeżony odcień czerwony, który to jednak nie został dokładnie sprecyzowany. Wszystko wyjaśni się za kilka dni. Oficjalna premiera smartwatchy z serii Apple Watch 8 odbędzie się już 7 września.

Apple Watch 8 to smartwatch, którego premiera odbędzie się w trakcie specjalnej konferencji Far Out. Firma potwierdziła już termin wydarzenia i obecnie wszyscy na niego czekamy. Teraz dowiadujemy się, że dla edycji Product RED przygotowano nowy kolor czerwieni. Informacje na ten temat podało sprawdzone w przeszłości źródło.

Przy okazji dowiadujemy się, że design smartwatchy z serii Apple Watch 8 nie ulegnie zmianom. Spodziewajmy się tego, co było w zeszłym roku. Do wyboru ponownie będą warianty mające koperty w rozmiarze 41 i 45 mm. Pojawi się także nowy model z dopiskiem Pro. W tym przypadku mamy spodziewać się zmian we wzornictwie, w tym płaskiego ekranu.

Kolor Apple Watch 8 Product RED nieznany

Nowy kolor dla Apple Watch 8 w wersji Product RED nie jest na razie znany. Źródło go nie sprecyzowało. Nie wiemy więc, czy mamy spodziewać się czegoś jaśniejszego lub ciemniejszego. To wyjaśni się w niedługim czasie, bo już 7 września.

