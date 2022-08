Google Pixel Watch LTE z ceną. Będzie droższy od Galaxy Watch 5

Google Pixel Watch to smartwatch, który ma zadebiutować we wrześniu. Niedawno dowiedzieliśmy się, że będzie pierwszym z obsługą Fi. Jaka będzie cena tego zegarka? Ta informacja nie została dochowana w tajemnicy do premiery i wyciekła do sieci już teraz. Zobaczmy, ile trzeba będzie za niego zapłacić.

Cena Google Pixel Watch LTE została ustalona na poziomie 399 dol., czyli około 1885 zł. Tanio nie jest. Pamiętajmy jednak, że ta kwota dotyczy droższej wersji smartwatcha ze wbudowanym modemem zapewniającym łączność z sieciami komórkowymi. Ten bez tego dodatku będzie po prostu tańszy.

Cena Google Pixel Watch LTE wyższa od Galaxy Watch 5

Widzimy więc, że cena Google Pixel Watch ze wbudowanym modemem LTE będzie wyższa w porównaniu do smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5, ale też niższa względem modelu Pro. Poza tym jest identyczna, jak w przypadku najtańszego modelu z serii Apple Watch series 7. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę.

źródło