Apple Watch Pro w drodze. Jest częściowa specyfikacja smartwatcha

Apple Watch Pro to wzmocniony smartwatch, którego premiera ma odbyć się wraz z modelami series 8. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Ta obejmuje chip S8 czy też kopertę w rozmiarze 47 mm i płaski ekran. Pełne wyposażenie smartwatcha Apple Watch Pro pozostaje tajemnicą.

Apple Watch Pro to specjalny smartwatch z watchOS 9, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie zobaczymy go w trakcie specjalnej konferencji „Far Out, która odbędzie się 7 września. Tego dnia zobaczymy także smartfony z serii iPhone 14, zegarki series 8 czy słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2.

Smartwatch Apple Watch Pro ma być większy od modeli series 8. Zegarek otrzyma kopertę w rozmiarze 47 mm, o czym raportuje sprawdzone w przeszłości źródło. Następnie mamy płaski wyświetlacz, a nie zaokrąglony, który dostaną tańsze modele. Poza tym spodziewajmy się chipa S8, który to jednak wcale nie ma być takim nowym procesorem.

Pełna specyfikacja smartwatcha Apple Watch Pro nieznana

Apple Watch Pro skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Zegarek na pewno nie będzie tani. Poza tym mamy spodziewać się tytanowej obudowy. Wszystkie szczegóły powinniśmy poznać w niedługim czasie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

źródło