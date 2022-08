Smartwatche z Wear OS wkrótce z backupem w Google One

Smartwatche z Wear OS na razie nie pozwalają na bezpośredni backup w Google One. Wygląda jednak na to, że wkrótce to ulegnie zmianie. Zdaje się to potwierdzać kod źródłowy bety Usług Play, gdzie znaleziono ciekawe wzmianki. Dzięki temu Google One pozwoli robić łatwą kopię zapasową ze smartwatchy z Wear OS.

Smartwatche z Wear OS wkrótce otrzymają wyczekiwaną funkcję. Tą jest możliwość tworzenia kopii zapasowych bezpośrednio w dysku internetowym Google One. Obecnie taki backup nie jest możliwy, ale wygląda na to, że w tej kwestii powinniśmy niedługo oczekiwać pozytywnej zmiany. Skąd to wiadomo?

Informacje na ten temat znaleziono w kodzie aplikacji Google Play Services w wersji beta. Dokładnie w wydaniu z numerkiem 22.32.12. Tam odszukano wzmianki o możliwości tworzenia backupu ze smartwatchy z Wear OS bezpośrednio w usłudze One. Będzie to jednak funkcja opcjonalna, co warto mieć na uwadze.

Smartwatche z Wear OS pozwolą na backup w Google One wkrótce

Warto dodać, że taka funkcja jeszcze nie działa. Na razie są to przymiarki do jej wprowadzenia. Świadczy o tym stworzenie nowych layoutów dla każdej aktywności o nazwach companion_backup_opt_in_activity.xml, companion_backup_settings_activity.xml oraz companion_account_activity.xml. Na razie są one niestety puste. Spodziewajmy się, że backup smartwatchy z Wear OS w Google One stanie się możliwy w ciągu kilku nadchodzących tygodni.

