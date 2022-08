AirPods Pro 2 z Bluetooth 5.2 i LE Audio. Nowe słuchawki Apple są blisko

AirPods Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, których premiera jest blisko. Wygląda na to, że otrzymają Bluetooth 5.2 oraz zapewnią wsparcie dla LE Audio. To sprawi, że zaoferują znacznie lepszy dźwięk. Apple planuje zaprezentować słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 we wrześniu wraz z iPhone’ami 14.