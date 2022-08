Apple Watch 8 — cztery nowości, które dostaną smartwatche z watchOS 9

Apple Watch 8 to nowe smartwatche z watchOS 9, które zobaczymy we wrześniu. Wraz ze smartfonami iPhone 14 i 14 Pro. Oczywiście nadchodzące zegarki wniosą nowości. Wszystkich z nich nie znamy, bo producent silnie strzeże tajemnic. Pewne informacje jednak przedostały się do sieci. Zobaczmy, co już wiadomo.

Smartwatche z watchOS 9 z nowym sensorem

Apple Watch 8 nie otrzyma pewnych sensorów, które szykował producent. Jest to m.in. czujnik do pomiaru temperatury ciała, który został odłożony w czasie. Według The Wall Street Journal ma jednak pojawić się coś, co pomoże kobietom dać wskazówki na temat tego, gdzie są w cyklu owulacji. Dzięki temu można będzie lepiej planować płodność.

Nowy i stary procesor

Smartwatche Apple Watch 8 mają dostać nowy chip o nazwie S8. Teoretycznie miałby to być nowy układ SoC. W rzeczywistości nie ma się on specjalnie różnić względem S6 czy S7 z zegarków serii 6 oraz 7. Choć mogą pojawić się jakieś pomniejsze udoskonalenia, ale to na razie pozostaje tajemnicą. Zupełnie nowy chip ma pojawić się w przyszłym roku.

Apple Watch 8 w wersji Pro

Seria Apple Watch 8 obejmie dwie standardowe edycje zegarków z kopertami w rozmiarach 41 i 45 mm. W tym przypadku design nie odbiega od poprzednich modeli series 7. W przygotowaniu jest jednak zupełnie nowa wersja z dopiskiem Pro w nazwie. Ma to być smartwatch z nieco innym designem oraz przeznaczony dla sportowców. Cena pewnie nie będzie niska.

Lepsze śledzenie snu i funkcje fitness

Apple Watch 8 ma również zaoferować znacznie więcej opcji z zakresu lepszego śledzenia snu czy otrzyma nowe funkcje fitnessowe. Wśród nowości ma być możliwość wykrywania zaawansowanych wzorców snu i bezdechu sennego, choć warto dodać, że rozszerzanie tej funkcjonalności stawia wyzwania związane z żywotnością baterii.

Premiera nowych smartwatchy z watchOS 9 powinna nastąpić już 7 września. Tego dnia ma odbyć się specjalna konferencja Apple z nowymi produktami. Mamy wtedy zobaczyć także smartfony z serii iPhone 14 i słuchawki AirPods Pro 2. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne