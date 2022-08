Pixel Watch pierwszym smartwatchem z Google Fi

Pixel Watch to smartwatch, którego premiery spodziewamy się we wrześniu. Wygląda na to, że będzie to pierwszy zegarek ze wsparciem dla Google Fi, czyli wirtualnego operatora sieci komórkowych w Stanach Zjednoczonych. Smartwatch Google Pixel Watch pozwoli w ten sposób zapewnić połączenie z internetem.

Google Pixel Watch to smartwatch, którego premiery spodziewamy się w przyszłym miesiącu. Zegarek zapowiada się naprawdę ciekawie i może zaoferować coś, czego nie ma żaden inny. To wsparcie dla Google Fi. Co to takiego?

Google Fi to wirtualny operator sieci komórkowych działający w Stanach Zjednoczonych. Korzysta on z infrastruktury należących do tamtejszego T-Mobile oraz US Cellular. Są to zarówno sieci działające w LTE, jak i nowszym 5G. Pixel Watch pozwoli w ten sposób nawiązywać połączenie z internetem czy prowadzić rozmowy bez konieczności parowania z telefonem.

Tylko smartwatch Pixel Watch ze wsparciem dla Google Fi

Takie rozwiązania nie wspiera żaden inny smartwatch dostępny na rynku. Tak więc Pixel Watch będzie pierwszym z nich. Informacji na ten temat doszukano się w kodzie uaktualnionej aplikacji Google Fi z numerkiem 69. Tam są nawiązania do nazwy kodowej Rohan, a właśnie pod takim kryptonimem powstaje nowy zegarek z platformą Wear OS, który zobaczymy za kilka tygodni.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla poczty Gmail

źródło