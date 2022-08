Oppo Watch 3 Pro i 3 w sprzedaży. Znamy ceny smartwatchy

Oppo Watch 3 Pro i 3 to smartwatche, które zaprezentowano wcześniej w tym miesiącu. Teraz rozpoczęła się ich sprzedaż. Na razie na terenie Chin, bo w Europie na dostępność pewnie poczekamy co najmniej kilka kolejnych tygodni. Zobaczmy sobie ceny nowych zegarków.

Cena Oppo Watch 3 Pro w Chinach została ustalona na poziomie 1999 juanów (ok. 1387 zł). Natomiast ten sam smartwatch ze skórzanym paskiem kosztuje 2099 juanów (ok. 1457 zł). Tańszy model został wyceniony na 1599 juanów (ok. 1110 zł). Ze skórzanym paskiem jest to 100 juanów więcej.

Ceny smartwatcha Oppo Watch 3 Pro w Europie wyższe

Oczywiście w Europie spodziewajmy się wyższych cen od tych po przewalutowaniu z chińskich juanów. W przypadku Oppo Watch 3 Pro w Polsce oczekujmy, że będzie to około dwóch tys. zł. Tanio nie będzie, ale jest to konkretny smartwatch o wielu możliwościach i funkcjach. Wśród nich jest możliwość wykonania prostego badania EKG.

