Xiaomi Watch S1 Pro będzie dostępny globalnie

Xiaomi Watch S1 Pro to smartwatch, który na razie dostępny jest w Chinach. Ma jednak zadebiutować także globalnie. To oznacza, że zapewne kupimy go również w Europie. Nie wiadomo jednak, kiedy ma to dokładnie nastąpić. Cena Xiaomi Watch S1 Pro na Startym Kontynencie nie jest na razie znana.