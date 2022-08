AirPods Pro 2 — cena, funkcje i co wiemy o nowych słuchawkach

AirPods Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które zobaczymy we wrześniu. Wraz z iPhone’ami 14. Jakie zapewne funkcje? Czy pojawią się istotne nowości i zmiany? Część z odpowiedzi na te pytania już mamy. Niestety cena AirPods Pro 2 nie będzie niska. Zobaczmy, co zaoferują nowe słuchawki bezprzewodowe.

AirPods Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe Apple, które były obiektem mnóstwa przecieków. Jaka będzie ich cena czy funkcje? Co już o nich wiadomo, a na jakie rozwiązania nie ma co liczyć? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w tym artykule.

Bez nowych sensorów

AirPods Pro 2 mogły dostać nowe czujniki. Wiemy, że Apple testuje je w prototypowych wersjach nowych słuchawek bezprzewodowych i są to na przykład pulsometr czy sensor do mierzenia temperatury ciała. Niestety w tegorocznym modelu ich zabraknie. Producent zdecydował się je opóźnić w czasie, na co nie mamy wpływu.

Znacznie lepszy dźwięk

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 mają za to zaoferować znacznie lepszy dźwięk. Wiemy, że Apple doda obsługę kodeka LC3 (Low Complexity Communication Codec). W rzeczywistości funkcja wymaga nowego hardware, w tym modułu Bluetooth 5.2. Informacje na ten temat znaleziono m.in. w systemie iOS 16 beta. Coś więc z pewnością musi być na rzeczy. Spodziewajmy się także udoskonaleń pod kątem ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów.

Cena AirPods Pro 2 nie będzie niska

Nowe słuchawki bezprzewodowe Apple nie będą tanie. Cena AirPods Pro 2 zapewne wyniesie 249 dol. lub nawet zostanie podniesiona. Biorąc pod uwagę aktualne kursy walut, to w Polsce kwoty na poziomie 1249 zł się nie spodziewajmy. Polska cena będzie po prostu wyższa i trzeba się z tym pogodzić.

Etui MagSafe bez USB C

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 będą sprzedawane w zestawie z etui MagSafe. Nie otrzyma ono jednak złącza USB C. Spodziewajmy się dotychczasowego Lightning, a sama przesiadka ma odbyć się rzekomo w 2023 r. Wtedy Apple zapewne wprowadzi do oferty pudełeczko z nowym interfejsem.

Design bez większych zmian

AirPods Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe, które powinny mocno przypominać obecną generację. Większych zmian w designie nie będzie, ale mogą pojawić się jakieś mniejsze kosmetyczne. Dokładny wygląd nie jest jednak znany. Wiemy, że sprzęt powstaje pod nazwą wewnętrzną B698. Premiera powinna odbyć się w trakcie wrześniowej konferencji.

źródło: opracowanie własne