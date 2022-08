Xiaomi Watch S1 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Xiaomi Watch S1 Pro to nowy smartwatch, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena zegarka jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Urządzenie ma 1,47-calowy ekran AMOLED oraz Bluetooth 5.2. Ponadto pod obudową smartwatcha Xiaomi Watch S1 Pro znajduje się całkiem pojemna bateria.

Xiaomi Watch S1 Pro to smartwatch, który został zaprezentowany zgodnie z zapowiedziami. Cena zegarka w Chinach została ustalona na poziomie 1499 juanów (ok. 1010 zł). Jest więc całkiem przyzwoicie. Tym bardziej, gdy spojrzymy na wyposażenie. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro ma okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 480 x 480 pikseli z funkcją AoD. Następnie mamy Bluetooth 5.2 oraz moduł NFC. Bateria ma pojemność 500 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu do 14 dni pracy.

Xiaomi Watch S1 Pro ma też obudowę zapewniającą wodoszczelność na poziomie 5 ATM. To oznacza, że można go zanurzyć na głębokość do 50 m. Zegarek ma również wbudowany GPS czy Wi-Fi. Ponadto smartwatch oferuje śledzenie 117 różnych aktywności fizycznych. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli

Bluetooth 5.2

Wi-Fi b/g/n

NFC

GPS

bateria o pojemności 500 mAh (do 14 dni pracy)

obudowa wodoszczelna na poziomie 5 ATM

46 x 46 x 11,28 mm

pulsometr

źródło