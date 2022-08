AirPods Pro 2 bez USB C. Apple porzuci Lightning w AirPods 4?

AirPods Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które zobaczymy we wrześniu. Czy dostaną interfejs USB C? Wygląda na to, że nie i firma pozostanie przy Lightning. Zmiana ma nastąpić w przyszłym roku. Jest bardzo możliwe, że przy okazji premiery słuchawek bezprzewodowych AirPods 4. generacji.

AirPods Pro 2 to nadchodzące słuchawki bezprzewodowe Apple, które zobaczymy we wrześniu. Wiemy, że firma pomału szykuje się do porzucenia dotychczasowego interfejsu Lightning i planuje całkowite przejście na USB C. Niestety w przypadku słuchawek w tym roku to jeszcze nie nastąpi, co sugeruje analityk Ming Chi Kuo. Czego się dowiadujemy?

Kuo twierdzi, że Apple w słuchawkach bezprzewodowych AirPods Pro 2 pozostawi dotychczasowe złącze Lightning. Firma ma przejść w słuchawkach na USB w 2023 r., a więc wraz z iPhone’ami 15. Co też poniekąd wymusi decyzja podjęta przez Unię Europejską związaną z ustandaryzowaniem ładowarek.

AirPods Pro 2 bez USB C i zmiana może nadejść z AirPods 4

Jest bardzo możliwe, że pierwszymi słuchawkami bezprzewodowymi Apple z pudełeczkiem, które otrzyma interfejs USB C, będą AirPods 4. Powinny one zadebiutować w przyszłym roku i pewnie otrzymają część z nowości z modelu Pro 2, ale będą oczywiście dostępne w niższej cenie.

