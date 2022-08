Oppo Band 2 NFC zaprezentowany. Cena i specyfikacja opaski

Oppo Band 2 NFC to nowa opaska chińskiej marki. Za nami premiera, która odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna gadżetu obejmuje 1,57-calowy ekran AMOLED o jasności 500 nitów czy wbudowany moduł bezstykowy. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Oppo Band 2 NFC i co jeszcze ma do zaoferowania ta opaska.