OnePlus Nord Watch to cała seria smartwatchy. Są rendery

OnePlus Nord Watch to zegarek, który będzie dostępny w kilku wersjach. W drodze może być nawet pięć różnych smartwatchy. Do sieci wyciekły ich rendery, które ujawniają nadchodzące modele oraz ich design. Smartwatche z linii OnePlus Nord Watch otrzymają okrągłe oraz prostokątne koperty.

OnePlus Nord Watch to nie jeden, a liczne smartwatche, które były już obiektem przecieków. Do sieci wyciekły rendery, które ujawniają nam design i dowiadujemy się, że producent bierze pod uwagę nawet pięć różnych modeli. Choć prawdopodobnie nie wszystkie z nich trafią do sprzedaży, bo może to nie mieć większego sensu.

Trzy smartwatche OnePlus Nord Watch mają okrągłe koperty. Różnią się one nie tylko rozmiarem, ale też liczbą przycisków z boku obudowy. W dwóch jest po dwa, a w ostatnim jest jeden, który wyśrodkowano. W prostokątnych wersjach są wyświetlacze o rozdzielczości 240×280 lub 368×448 pikseli. Natomiast tych okrągłych jest to 240×240 oraz 390×390 pikseli.

Smartwatche OnePlus Nord Watch jeszcze w tym kwartale

Wiemy, że premiera zegarków z serii OnePlus Nord Watch ma odbyć się w tym kwartale. Cena smartwatchy ma być atrakcyjna. Producent będzie z tymi modelami celować w przedział cenowy do 5 tys. rupii, czyli około 290 zł. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło