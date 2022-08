Samsung Galaxy Watch 5 Pro na nowych grafikach. Premiera blisko

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, którego premiera jest bardzo blisko. Do sieci wyciekły nowe grafiki prasowe poświęcone temu zegarkowi i tańszej edycji. Te ujawniają nam design oraz pewne nowe funkcje. Wiemy, że przedsprzedaż smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 Pro będzie prowadzona ze słuchawkami Buds Live.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to nowy zegarek Koreańczyków, który jest w ogniu przecieków. Premiera smartwatcha odbędzie się na Unpacked. Wraz ze smartfonami Z Fold 4 i Z Flip 4. Tymczasem mamy okazję zobaczyć nowe grafiki, które pochodzą z materiałów prasowych producenta.

Widzimy, że Samsung Galaxy Watch 5 Pro otrzyma nową ładowarkę. Ma ona moc na poziomie 10 W. widać również design nowych smartwatchy czy rozbudowane funkcje z zakresu monitorowania snu. Wygląda to ciekawie.

Przedsprzedaż smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 Pro ze słuchawkami

Niedługo po specjalnej konferencji Unpacked ruszy przedsprzedaż nowych smartwatchy Koreańczyków. Wiemy, że Samsung Galaxy Watch 5 Pro będzie dostępny w dwóch kolorach. Pierwszym jest grafitowy, a drugim czarny. Początkowo do zegarków będą dorzucane słuchawki bezprzewodowe Buds Live. Będzie tak do 25 sierpnia. Dzień później nowe urządzenia koreańskiej marki mają trafić do sklepów oraz w ręce pierwszych klientów. Oficjalna premiera jest już blisko.

