Realme Watch 3 Pro blisko. Smartwatch debiutuje na dniach

Realme Watch 3 to nowy smartwatch, którego debiut jest blisko. Zobaczymy go wkrótce w Indiach, co potwierdził sam producent. Przy okazji udostępniono dwie grafiki. Jedna ujawnia, że zegarek otrzyma znacznie większy ekran. Poza tym wiemy, że smartwatch Realme Watch 3 Pro ma nowoczesny moduł Bluetooth 5.3.