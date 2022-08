Samsung Galaxy Buds Pro 2 na renderach. Takie kolory słuchawek są do wyboru

Samsung Galaxy Buds Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe, które zadebiutują w przyszłym tygodniu. Jakie kolory obudowy będą do wyboru? Producent przygotował trzy opcje, które ujawniają nam oficjalne rendery prasowe słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro 2. Zobaczmy sobie, jaki będziemy mieli wybór.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Koreańczyków, których premiera jest blisko. Tymczasem do sieci wyciekły rendery prasowe, które ujawniają nam planowane kolory obudowy. Będą trzy różne opcje i są to biały, czarny oraz fioletowy. Grafiki widać poniżej.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro 2 otrzymają nowoczesny moduł Bluetooth 5.3. Następnie mamy pudełeczko ładujące z USB C, które ma zapewnić łączny czas słuchania w postaci nawet 29 godzin. Poza tym gadżet oferuje zgodność z normą ochronną IPX7, która określa wodoszczelność.

Cena słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro 2 już znana

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro 2 nie będą tanie. Niedawno do sieci wyciekła ich cena w euro. Źródło, które uzyskało rendery prasowe, teraz ją potwierdza. Będzie to kwota na poziomie 229 euro (ok. 1080 zł). Tak więc trzeba szykować się na niemały wydatek. Premiera już w przyszłym tygodniu na Unpacked, czyli 10 sierpnia.

