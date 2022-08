Oppo Watch 3 pozuje na zdjęciach. Tak wygląda nowy smartwatch

Oppo Watch 3 to smartwatch, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiły się zdjęcia, które ujawniają nam design zegarka i ten jest naprawdę ciekawy. Urządzenie ma prostokątną kopertę i ekran AMOLED. Z boku obudowy Oppo Watch 3 znajduje się cyfrowa koronka oraz płaski przycisk i wbudowany mikrofon.

Oppo Watch 3 to nowy smartwatch marki, którego premiera jest blisko. W końcu mamy okazję zobaczyć jego wygląd. Ujawniają to nam zdjęcia, które przedostały się do sieci na kilka dni przed planowaną premierą. Udostępnił je Evleaks, czyli Evan Blass.

Smartwatch Oppo Watch 3 ma prostokątną i ładnie wykonaną kopertę. Producent umieścił w niej 1,91-calowy ekran AMOLED o nieznanych parametrach. Następnie mamy cyfrową koronkę, która znajduje się na boku obudowy. Tam jest dodatkowy płaski przycisk i można też dostrzec otwór dla mikrofonu.

Oppo Watch 3 będzie jednym z pierwszych smartwatchy z chipem Snapdragon W5 Gen 1. Pod obudową znajdzie się nowoczesny moduł Bluetooth 5.3. Następnie mamy modem LTE z eSIM, co pozwoli na prowadzenie rozmów audio. Nie zabrakło też NFC dla płatności. Znana specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

Smartwatch Oppo Watch 3 – specyfikacja techniczna

1,91-calowy ekran AMOLED LTPO

Bluetooth 5.3

Pulsometr

NFC

Modem LTE + eSIM

Sensor dla badania EKG

Obudowa wodoszczelna na poziomie 5 ATM

Bateria zapewniająca do 5 dni zwykłej pracy

źródło