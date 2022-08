Fitbit Versa 4, Inspire 3 i Sense 2 pozują na renderach

Fitbit Versa 4, Inspire 3 i Sense 2 to nowe smartwatche oraz opaska marki. Premiera gadżetów jest pewnie nieodległa i do sieci wyciekły rendery prasowe ujawniające nam design urządzeń. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna Fitbit Versa 4, Inspire 3 i Sense 2. Zobaczmy sobie, jak wyglądają nowe wearables.

Fitbit Versa 4 to smartwatch z kwadratową tarczą i przyciskiem znajdującym się na boku obudowy. Gadżet ma odbiornik GPS, ekranik wykonany w technologii AMOLED i oferuje funkcję prowadzenia rozmów audio czy ma wbudowanego asystenta głosowego. Sense 2 jest bardziej zaawansowanym modelem z funkcjami SpO2, obudową wodoszczelną na poziomie 5 ATM czy czujnikiem pozwalającym przeprowadzić proste badanie EKG.

Fitbit Versa 4, Inspire 3 i Sense 2 już blisko

Opaska Fitbit Inspire 3 jest najprostszym z nowych urządzeń marki. Gadżet będzie konkurować o klientów m.in. z Mi Bandami. Urządzenie będzie dostępne w trzech kolorach obudowy. Są to czarny, ciemnożółty oraz różowy. Premiera nowych wearables powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale. Ceny na razie pozostają tajemnicą.

