Samsung Galaxy Watch 5 Pro z szybką ładowarką. Są rendery

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się nowe rendery. Tym razem prezentują one akcesorium dla zegarka. To szybka ładowarka o mocy 10 W, który pozwoli w krótkim czasie naładować akumulator. Pod tym względem Samsung Galaxy Watch 5 Pro wypada nieźle.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to wyczekiwany smartwatch, który był obiektem wielu przecieków. Niedawno mogliśmy oglądać go na nowych grafikach. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe rendery. Tym razem jednak nie jest to sam zegarek, a jego szybka ładowarka. Co o niej wiemy?

Nowa szybka ładowarka dla smartwatchy z serii Samsung Galaxy Watch 5 została wyposażona w USB C. Wiemy, że zapewnia moc ładowania na poziomie 10 W, czyli dwa razy większą względem poprzedniej generacji. Zegarek po podłączeniu ma osiągać poziom naładowania od 0 do 45 proc. po zaledwie 30 min.

Szybka ładowarka dla Samsung Galaxy Watch 5 Pro w zestawie

Wiemy, że nowa ładowarka będzie znajdowała się w zestawie ze smartwatchem Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Nie trzeba będzie jej kupować osobno, jak to jest w obecnie w przypadku licznych smartfonów. Wiemy, że jest ona magnetyczna i zegarek przylega do podstawy. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

źródło