Oppo Watch 3 już blisko. Jest nowy teaser smartwatcha

Oppo Watch 3 to nowy smartwatch chińskiej marki. Jego premiera musi być blisko, bo producent udostępnił nowy teaser. Grafika potwierdza nam, że zegarek otrzyma chip Snapdragon W5 Gen 1. Smartwatch Oppo Watch 3 zapowiada się naprawdę ciekawie i wiemy, że dostanie m.in. Bluetooth 5.3.

Oppo Watch 3 to smartwatch, który ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Wiemy, że ma to być jeden z pierwszych zegarków z chipem Snapdragon W5 Gen 1, co potwierdził sam Qualcomm. Innym modelem ma być Mobvoi TicWatch Pro 4. Tymczasem chińska marka udostępniła nowy teaser.

Wygląda na to, że premiera zegarka Oppo Watch 3 rzeczywiście jest blisko. Firma udostępniła na łamach swoich mediów społecznościowych teaser, który widać poniżej. Widzimy, że smartwatch rzeczywiście otrzyma chip Snapdragon W5 Gen 1. Dzięki temu można oczekiwać licznych profitów.

Smartwatch Oppo Watch 3 z Bluetooth 5.3

Wiemy, że Snapdragon W5 Gen 1 wprowadza m.in. obsługę najnowszego Bluetooth 5.3. Taki moduł otrzyma smartwatch Oppo Watch 3. Następnie mamy lepszą Energooszczędność, co powinno m.in. przekładać się na dłuższy czas pracy na baterii. Zegarek zapewne nie będzie tani, co warto mieć na uwadze. Najpierw jego premiera odbędzie się w Chinach, ale z czasem spodziewajmy się go też w Europie.

