OnePlus Nord Buds CE oficjalnie. Cena i specyfikacja słuchawek

OnePlus Nord Buds CE to nowe słuchawki bezprzewodowe marki. Za nami premiera i znana jest już specyfikacja techniczna. Znajdziemy tu 13,4-mm przetworniki dźwięku. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.2. Słuchawki grają do 4,5 h. Zobaczmy sobie, jaka jest cena OnePlus Nord Buds CE i co oferują.