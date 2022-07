Samsung Galaxy Watch 5 Pro blisko. Są nowe rendery

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, który zostanie zaprezentowany w przyszłym miesiącu. Tymczasem do sieci ponownie wyciekły oficjalne rendery prasowe. Te ujawniają nam droższy zegarek oraz tańszą wersję we wszystkich planowanych kolorach. Zobaczmy, jak wygląda Samsung Galaxy Watch 5 Pro na nowych grafikach.