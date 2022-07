Xiaomi Mi Band 6 w nowej wersji. Cena tym razem jest wysoka

Xiaomi Mi Band 6 to bardzo tania opaska chińskiej marki. Tymczasem powstała jej specjalna wersja, o której to już powiedzieć tego nie można. Przeciwnie, bo jest bardzo droga. Cena jest wielokrotnie większa od oryginału i to aż kilkunastokrotnie.











Specjalna wersja opaski Xiaomi Mi Band 6 ma obudowę pokrytą szczerokaratowym złotem. Ponadto umieszczono tu szlachetne kamienie. Pod względem możliwości, funkcji czy specyfikacji technicznej gadżet nie różni się od oryginału. To nadal to samo urządzenie o dosyć podstawowych funkcjach, które można zakupić za mniej niż 40 dol.

Cena opaski Xiaomi Mi Band 6 w tej wersji jest wysoka

Cena Xiaomi Mi Band 6 w tym wydaniu nie jest niska. W Chinach została ustalona na poziomie aż 2529 juanów (ok. 1740 zł). Jest więc naprawdę drogo, a ponadto jest to kwota w promocji, bo normalnie jest wyższa i stanowi równowartość 440 dol. (ok. 2040 zł). Jest to więc sprzęt dla wybrańców.

źródło