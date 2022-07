Samsung Galaxy Buds Pro 2 będą drogie. Wycieka cena słuchawek

Samsung Galaxy Buds Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe koreańskiej marki, których premiera jest blisko. Do sieci wyciekła cena. Ta ujawnia nam, że nowy gadżet będzie o kilkadziesiąt dolarów droższy od poprzednika. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Samsung Galaxy Buds Pro 2 i ile trzeba szykować pieniędzy.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Koreańczyków, które były obiektem mnóstwa przecieków. Ich premiery spodziewamy się za około dwa tygodnie, w trakcie kolejnej konferencji z cyklu Unpacked. Jaka będzie cena gadżetu? Nowe plotki mówią o tym, że wyższa w porównaniu do poprzedniej generacji.

Cena słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro 2 ma być wyższa względem poprzednika. Plotki mówią o tym, że wyniesie 229,99 dol. (ok. 1080 zł). Widzimy, że tanio nie jest. To o 30 dol. więcej w porównaniu do poprzednich słuchawek Koreańczyków, ale mimo wszystko 20 dol. mniej względem AirPodsów Pro od Apple.

Cena słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro 2 nie jest niska

Mimo wszystko trzeba szykować się na niemały wydatek. Cena słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro 2 w Europie będzie także naprawdę jeszcze wyższa, co też przełoży się negatywnie na kwotę w złotówkach. Niestety trzeba się z tym pogodzić. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło