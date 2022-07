OnePlus Nord Watch w przecieku. Takie funkcje zapewni smartwatch

OnePlus Nord Watch to smartwatch, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, jakie funkcje zaoferuje to urządzenie. Do sieci wyciekły zrzuty ekranowe z aplikacji N Zdrowie. Tam można również znaleźć grafiki OnePlus Nord Watch, które ujawniają nam design smartwatcha. Rzućmy sobie na to okiem.