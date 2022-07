Samsung Galaxy Watch 6 to smartwatch, który zostanie wprowadzony do oferty w 2023 r. Tymczasem pojawiły się pierwsze plotki o tym zegarku. Te mówią o tym, że urządzenie może dostać chiński ekran OLED. Dostawcą ma być firma BOE. Na debiut smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6 trochę sobie jeszcze poczekamy.

Samsung Galaxy Watch 6 to seria zegarków, których to prędko nie zobaczymy. Nie ukrywajmy, ale są to smartwatche koreańskiej marki dopiero na 2023 r. Tymczasem już teraz zaczynają pojawiać się pierwsze przecieki. Dotyczą one ekranów OLED, które miałyby trafić do modeli na przyszły rok.

Koreańskie media raportują, że Samsung Galaxy Watch 6 może dostać chiński ekran OLED. Dostawcą ma być firma z Państwa Środka o nazwie BOE. To już nie pierwsza współpraca pomiędzy producentami. Wyświetlacze Chińczyków znajdują się także w smartfonach A13 oraz A23.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 6 nieprędko

Niestety na smartwatche Samsung Galaxy Watch 6 trochę sobie poczekamy. Pewnie do sierpnia 2023 r. W przyszłym miesiącu czeka nas dopiero debiut 5. generacji zegarków. Wśród nich będzie nowość z dopiskiem Pro. Urządzenie ma wyróżniać się m.in. bardzo długim czasem pracy na baterii. Na temat przyszłorocznych modeli nie wiadomo w zasadzie prawie nic. Jest zbyt wcześnie na tego typu informacje.

źródło