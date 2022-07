Realme Watch 3 oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Realme Watch 3 to nowy smartwatch marki, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena zegarka jest atrakcyjna, a w promocji na start będzie jeszcze niższa. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz funkcje zegarka Realme Watch 3. Na razie nie wiadomo, kiedy sprzęt trafi do Europy.

Realme Watch 3 to nowy smartwatch, który był obiektem wielu przecieków. Za nami premiera zegarka, która odbyła się w Indiach. Cena została ustalona na poziomie 3499 rupii (ok. 203 zł). Sprzedaż ruszy 2 sierpnia i wtedy w ramach promocji będzie można zaoszczędzić 500 rupii (ok. 29 zł). Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Smartwatch Realme Watch 3 ma 1,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 240 x 286 pikseli. Jasność maksymalna to 500 nitów. Producent przygotował ponad 100 różnych tarcz. Obudowa zegarka spełnia założenia normy IP68, a więc jest pyło- i wodoszczelna.

Realme Watch 3 ma także nowoczesny moduł Bluetooth 5.3, który odpowiada za łączność bezprzewodową i pozwala na prowadzenie rozmów. Bateria ma pojemność 340 mAh. Producent deklaruje do 7 dni normalnej pracy. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

Smartwatch Realme Watch 3 – specyfikacja techniczna

1,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 240 x 286 pikseli i jasności do 500 nitów

moduł Bluetooth 5.3

bateria o pojemności 340 mAh

pulsometr + funkcja SpO2

100+ tarcz do wyboru

obudowa zgodna z normą IP68

mikrofon i głośniczek

14 g

