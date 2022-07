Apple Watch Pro wprowadzi nowy design. Smartwatch będzie ciekawy

Apple Watch Pro to nowy smartwatch z logo nadgryzionego jabłka. Zobaczymy go we wrześniu i teraz dowiadujemy się, że wprowadzi nowy design. Będzie to pierwsza tego typu zmiana od 2018 r. Wiemy jednak, że Apple Watch Pro nie dostanie pewnych czujników, nad którymi pracuje gigant z Cupertino.

Apple Watch Pro będzie nowością w tegorocznym portfolio zegarków z watchOS. Plotki na temat tego urządzenia pojawiły się niedawno. Teraz nowe informacje na jego temat dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Dowiadujemy się, że w planach jest m.in. nowy design.

Apple Watch Pro otrzyma nowy design i będzie to pierwsza poważna zmiana w tym zakresie od 2018 r. Nie będzie to jednak wygląd oparty na prostych i ściętych bryłach, choć takie plotki też się pojawiały. Sama koperta nie stanie się płaska. Co z nowymi czujnikami?

Smartwatch Apple Watch Pro bez nowych czujników

Wiemy, że Apple Watch Pro nie otrzyma nowych czujników, w tym temperatury, nad którymi pracuje firma z Cupertino. Doszło do opóźnień i w tym roku nie zostaną one wprowadzone. Być może zobaczymy je w 2023 r., co też okaże się dopiero z czasem. Premiera nowych zegarków z watchOS odbędzie się we wrześniu. Wraz ze smartfonami iPhone 14.

