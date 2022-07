OnePlus Nord Buds CE na renderach. Tak wyglądają nowe słuchawki bezprzewodowe

OnePlus Nord Buds CE to nowe słuchawki bezprzewodowe marki, których premiera jest blisko. Tymczasem do sieci wyciekły rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna. Są też informacje o pewnych funkcjach. Zobaczmy sobie, jak wyglądają słuchawki OnePlus Nord Buds CE i co o wiemy na ich temat.