Samsung Galaxy Watch 5 Pro jedynym smartwatchem z Wear OS, który to zaoferuje

Leaker Ice Universe twierdzi, że Samsung Galaxy Watch 5 Pro zaoferuje na jednym naładowaniu baterii co najmniej 3 dni pracy. Pod tym względem zegarek będzie wyróżniać się na tle innych modeli z Wear OS. Wiemy, że stanie się to możliwe m.in. za sprawą bardzo dużego akumulatora, który znajdzie się pod obudową. Jego pojemność jest naprawdę wielka.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro z baterią 572 mAh

Pod obudową smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 Pro znajdzie się bateria o pojemności aż 572 mAh. To aż o 60 proc. więcej w porównaniu do poprzedniej generacji zegarka. Poza tym wiemy, że zaoferuje wsparcie dla ładowania o mocy 10 W. Urządzenie ma trafić do sprzedaży przed końcem sierpnia. Jego cena nie będzie niska.

