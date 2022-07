Amazfit Band 7 oficjalnie. Opaska ma coś z Xiaomi Mi Band 7

Amazfit Band 7 to nowa opaska marki, która doczekała się oficjalnej zapowiedzi. Trzeba przyznać, że ma coś z modelu Xiaomi Mi Band 7. Design jest bardzo podobny. Nie inaczej jest pod kątem funkcjonalności. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Amazfit Band 7, specyfikacja techniczna oraz co nowa opaska ma do zaoferowania.