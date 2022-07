TicWatch Pro 4 na zajawce. Nowy smartwatch Mobvoi z Wear OS blisko

TicWatch 4 Pro to nowy smartwatch Mobvoi, którego premiera jest blisko. Urządzenie doczekało się zajawki, która potwierdza zbliżającą się premierę nowego zegarka z Wear OS. Będzie on jednym z pierwszych z chipem Snapdragon W5+. Zobaczmy, co wiemy o smartwatchu Mobvoi TicWatch Pro 4 i co on zaoferuje.