OnePlus Nord Watch i Band 2 coraz bliżej. Trwają intensywne testy

OnePlus Nord Watch oraz OnePlus Band 2 go nowe urządzenia naręczne, które szykuje chińska marka. Premiera gadżetów jest nieodległa i dowiadujemy się, że trwają ich intensywne testy. Premiera smartwatcha OnePlus Nord Watch oraz opaski Band 2 powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale.

OnePlus Nord Watch i OnePlus Band 2 to akcesoria, które w przeciekach pojawiają się od kilku miesięcy. Nowe informacje w ich temacie uzyskał leaker Mukul Sharma, czyli coś zapewne jest na rzeczy. Tym bardziej że w przeszłości serwował on nam sprawdzone plotki. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Sharma twierdzi, że obecnie trwają intensywne testy smartwatcha OnePlus Nord Watch oraz opaski Band 2. To przybliża oba gadżety do premiery, ale trzeba mieć na uwadze, że ich premiera nie odbędzie się na dniach. Na debiut trochę jeszcze sobie poczekamy. Najpierw firma chce skupić się na prezentacji flagowca 10T 5G. Zostanie on pokazany na początku sierpnia w Nowym Jorku.

Premiera OnePlus Band 2 i Nord Watch w tym kwartale

Spodziewajmy się, że oba urządzenia zostaną zaprezentowane jeszcze przed końcem tego kwartału. Opaska OnePlus band 2 i smartwatch Nord Watch powinny zadebiutować w sierpniu lub wrześniu. Dokładne plany producenta pozostają jednak tajemnicą. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

