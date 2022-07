Oppo Watch 3 blisko. Smartwatch dostanie chip Snapdragon W5+

Oppo Watch 3 to smartwatch, którego premiera odbędzie się w sierpniu. Dowiadujemy się, że będzie to jeden z pierwszych zegarków z chipem Snapdragon W5+. Potwierdził to zarówno Qualcomm, jak i sama chińska marka. Spodziewamy się, że smartwatch Oppo Watch 3 będzie pracować pod kontrolą platformy Google Wear OS.