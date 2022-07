Realme Watch 3 pozuje na renderach. Tak wygląda nowy smartwatch

Realme Watch 3 to smartwatch, którego premiera jest blisko. Zwiastują ją oficjalne rendery prasowe, które wyciekły do sieci. Te ujawniają nam design oraz planowane funkcje. Jest też data premiery i okazuje się, że smartwatch Realme Watch 3 zadebiutuje w przyszłym tygodniu. Zobaczmy sobie, co już o nim wiemy.