AirPods Pro 2 mogą wymagać iPhone’a 11 i nowszych iPadów oraz Maców

AirPods Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe, które mogą zapewnić pełną zgodność tylko z nowszymi urządzeniami Apple. Ma to być iPhone 11 lub starszy, nowsze tablety iPad czy komputery Mac z chipem M1. Kompatybilność słuchawek AirPods Pro 2 może być więc dosyć mocno ograniczona.

Źródło informacji twierdzi, że pełna zgodność AirPods Pro 2 zostanie zapewniona w połączeniu w połączeniu ze smartfonami iPhone 11 lub nowszymi. Następnie mamy nowsze iPady oraz komputery Mac z chipem M1 lub M2. Tak więc w celu uzyskania pełnej funkcjonalności trzeba będzie posiadać niezbyt stare urządzenie Apple.

Słuchawki AirPods Pro 2 we wrześniu

Apple planuje zaprezentować słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 we wrześniu. Wiemy, że firma zrezygnowała z części czujników, w tym do pomiaru temperatury. Wiemy jednak, że zostanie zapewniony znacznie lepszy dźwięk, co z pewnością cieszy. Spodziewamy się również wielu innych udoskonaleń oraz ulepszeń dla dotychczasowych funkcji. Więcej szczegółów poznamy za kilka tygodni.

