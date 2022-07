TicWatch Pro 4 w drodze. Mobvoi szykuje nowy smartwatch z Wear OS

TicWatch Pro 4 to nadchodzący smartwatch firmy Mobvoi. Producent szuka obecnie beta testerów urządzenia z Wear OS. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale ujawniono pewne funkcje. Pojawi się m.in. NFC z obsługą Google Pay. Premiera smartwatcha Mobvoi TicWatch Pro 4 odbędzie się pewnie jeszcze w tym roku.

TicWatch Pro 4 to nowy smartwatch Mobvoi. Co prawda taka nazwa zegarka nie została potwierdzona, ale wszystko na to wskazuje. Firma szuka wśród użytkowników beta testerów nowego modelu. Ci otrzymali wiadomości, które widać na załączonym niżej zrzucie ekranowym.

Specyfikacja techniczna zegarka TicWatch Pro 4 nie jest znana. Mobvoi ujawniło jednak pewne z planowanych funkcji. Na liście jest długi czas pracy na baterii. Następnie mamy moduł NFC z obsługą płatności poprzez Google Pay oraz GPS. Będzie też możliwość prowadzenia rozmów za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośniczka.

Smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 4 także z EKG

Mobvoi w zegarku TicWatch Pro 4 planuje także umieścić czujnik do wykonywania prostego badania EKG. Następnie mamy design, który określono słowem premium. Całość zostanie zamknięta w obudowie zgodnej z normą IP68, która zapewnia pyło- i wodoszczelność. Smartwatch zapewne zostanie zaprezentowany jeszcze w tej połowie roku, ale na więcej szczegółów związanych z funkcjami i wyposażeniem przyjdzie nam poczekać.

