Amazfit Band 7 z Bluetooth 5.2. Opaska z kolejnym certyfikatem

Amazfit Band 7 to opaska, której debiut jest bardzo blisko. Sugeruje to kolejny certyfikat otrzymany przez to urządzenie. Dowiadujemy się, że za łączność bezprzewodową ma odpowiadać Bluetooth 5.2. Nie jest to jednak najnowsza wersja niebieskiego ząbka. Na temat opaski Amazfit Band 7 wiemy znacznie więcej.