Samsung Galaxy Watch 5 Pro — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, którego premiera odbędzie się w sierpniu. Jaka będzie cena, funkcje i specyfikacja techniczna nowego zegarka? Na jego temat wiemy już całkiem sporo, choć jeszcze z pewnością nie wszystko. Zobaczmy, co zaoferuje Samsung Galaxy Watch 5 Pro i ile trzeba będzie za niego zapłacić.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to wyczekiwany smartwatch, który był obiektem mnóstwa przecieków. Dziś już wiemy, że taki zegarek rzeczywiście jest w drodze i jego premiera odbędzie się w sierpniu. Wyciekła już cena czy częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy sobie, co tak naprawdę już o nim wiemy.

45 mm koperta

Samsung Galaxy Watch 5 Pro nie będzie małym smartwatchem. Wiemy, że otrzyma 45 mm kopertę, która będzie okrągła. To oznacza, że nie będzie zapewne zegarkiem przeznaczonym na każdy nadgarstek. Duży rozmiar przełoży się na przekątną wyświetlacza, która wyniesie pewnie około 1,4 cala. Oczywiście będzie to ekranik wykonany w technologii AMOLED z Always on Display. Rozdzielczość nie jest znana, ale spodziewajmy się czegoś w okolicy 450 x 450 pikseli.

Wear OS 3 z One UI Watch

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, który będzie pracować pod kontrolą systemu Wear OS 3 od Google z autorską nakładką One UI Watch. Koreańczycy pokazali na przykładzie zeszłorocznych zegarków, że są w stanie zaoferować dodatkową funkcjonalność w tym oprogramowaniu i zrobili to po prostu dobrze.

Z opcjonalnym modemem LTE

Wiemy, że Samsung Galaxy Watch 5 Pro będzie dostępny w dwóch wariantach. Jeden z nich otrzyma wbudowany modem zapewniający łączność z sieciami LTE oraz eSIM. Smartwatch ukrywa się pod nazwą kodową SM-R925F. Na opcję z 4G wskazuje cyferka 5. Gdyby był to modem 5G, to w tym samym miejscu znalazłaby się 6. Dzięki temu będzie można m.in. prowadzić rozmowy czy słuchać muzyki z usług streamingowych bez potrzeby parowania urządzenia z telefonem.

Cena smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 Pro wysoka

Tegoroczne zegarki Koreańczyków nie będą tanie. Cena modelu Samsung Galaxy Watch 5 Pro nie jest niska. Urządzenie ma kosztować w Europie aż 490 euro. Po obecnym kursie walut jest to aż 2345 zł, czyli naprawdę niemało. Pamiętajmy też, że model z modemem LTE będzie jeszcze droższy. Tutaj cena wyniesie 540 euro, czyli około 2585 zł. Tanio nie będzie.

Materiały klasy premium

Samsung Galaxy Watch 5 Pro ma być zegarkiem klasy premium i takie też otrzyma materiały. Wiemy, że ekran ma być pokryty szkłem szafirowym. Następnie mamy tytanową obudowę. To sprawi, że użytkownicy powinni otrzymać wysokiej jakości sprzęt, który to jednak będzie trochę kosztował. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne: czarny i tytanowy. Poza tym spodziewamy się bardzo pojemnej baterii 572 mAh.

Premiera w sierpniu

Samsung Galaxy Watch 5 Pro i pozostałe nowe smartwatche Koreańczyków zostaną zaprezentowane w przyszłym miesiącu. Premiera ma nastąpić w trakcie kolejnej konferencji z cyklu Unpacked, która ma odbyć się w pierwszej połowie sierpnia. Spodziewamy się, że niedługo po niej rozpocznie się przedsprzedaż nowych produktów. Na rynek mają trafić 26 sierpnia. Niekompletna specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro – specyfikacja techniczna

~ 1,4-calowy ekran AMOLED z AoD i nieznanej rozdzielczości

autorski procesor Exynos

8 lub 16 GB wbudowanej pamięci na dane

Bluetooth 5.x

GPS

opcjonalny modem LTE

opcjonalnie eSIM

pulsometr

bateria o pojemności 572 mAh

Wear OS 3 z One UI Watch

źródło: opracowanie własne