Amazfit GTR 4 i GTS 4 na renderach. Tak wyglądają nowe smartwatche

Amazfit GTR 4 i GTS 4 to dwa nowe smartwatche marki Huami. W sieci pojawiły się ich rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna zegarków. Na ich temat wiemy więc już całkiem sporo. Smartwatch Amazfit GTR 4 otrzyma okrągłą kopertę. Natomiast w przypadku modelu GTS 4 będzie ona prostokątna. Rzućmy sobie na nie okiem.

Amazfit GTR 4 i GTS 4 to nowe smartwatche, które nie zostały dochowane w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekły zarówno rendery pochodzące z materiałów prasowych Huami, jak i częściowa specyfikacja techniczna zegarków. Oba zapowiadają się ciekawie i wniosą różne udoskonalenia względem 3. generacji sprzed roku.

Amazfit GTR 4 ma okrągłą kopertę z 1,43-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Jest też funkcja AoD, czyli Always on Display. Pod obudową znajduje się całkiem spora bateria o pojemności 475 mAh. Ma ona zapewnić do 12 dni normalnej pracy. Oba nowe smartwatche dostaną ponad 200 tarcz, w tym animowane oraz śledzenie ponad 150 różnych aktywności.

Smartwatch Amazfit GTS 4 ma natomiast prostokątną tarczę i 1,75-calowy ekran AMOLED. Rozdzielczość wyświetlacza to 390 x 450 pikseli. Jest też podwójny GPS. Bateria ma pojemność 300 mAh. Producent deklaruje do 7 dni typowego użytkowania. Znana specyfikacja techniczna obu zegarków widoczna jest poniżej. Nie jest ona jeszcze kompletna.

Smartwatch Amazfit GTR 4 – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli z AoD

bateria o pojemności 475 mAh

Bluetooth 5.x

GPS

pulsometr BioTracker 4.0

śledzenie ponad 150 aktywności

Zepp OS 2.0

Smartwatch Amazfit GTS 4 – specyfikacja techniczna

1,75-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 390 x 450 pikseli z AoD

bateria o pojemności 300 mAh

Bluetooth 5.x

GPS

pulsometr BioTracker 4.0

śledzenie ponad 150 aktywności

Zepp OS 2.0

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło