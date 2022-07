Redmi Buds 3 Lite z ENC w drodze. To nowe słuchawki bezprzewodowe

Redmi Buds 3 Lite to słuchawki bezprzewodowe Xiaomi, które wkrótce zadebiutują w Indiach. W rzeczywistości nie będzie to zupełnie nowy model, a przebrandowane, które wcześniej wprowadzono w Chinach. Urządzenie oferuje wyciszanie szumów w postaci ENC. Słuchawki Redmi Buds 3 Lite mogą też pojawić się w Europie.

Redmi Buds 3 Lite to słuchawki bezprzewodowe, które wkrótce zobaczymy w Indiach. Datą premiery jest 20 lipca, a więc zostaną one zaprezentowane za kilka dni. Wraz ze smartfonem K50i. Jakie funkcje zaoferują? Jest to m.in. ENC, ale tak naprawdę wiadomo o nich więcej.

ENC to środowiskowe wyciszanie szumów i taka funkcja znajdzie się w Redmi Buds 3 Lite. Ne są to zupełnie nowe słuchawki bezprzewodowe, a przebrandowany model z dopiskiem Youth w nazwie, który debiutował w Chinach w 2021 r. Stąd też znana jest specyfikacja i wszystkie funkcje.

Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 3 Lite nie tylko z ENC

Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 3 Lite mają pudełeczko ładujące z USB C, które wspiera szybkie ładowanie. Producent deklaruje w połączeniu z nim nawet 18 h odtwarzania muzyki. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.2 zapewniający łączność bezprzewodową czy zgodność z normą IP54, która gwarantuje odporność na zachlapania. Cena w Chinach wyniosła 99 juanów, czyli około 70 zł.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło