iPhone 14 jeszcze nie zadebiutował, a już można kupić chiński case

iPhone 14 trafi na rynek dopiero we wrześniu. Nowe telefony z iOS nie są jeszcze dostępne w sprzedaży, ale już teraz można sobie kupić chiński case. Producenci akcesoriów z Państwa Środka nie próżnują i już szukają sobie rynku zbytu. Premiera modeli Apple iPhone 14 odbędzie się dopiero za kilka tygodni.

iPhone 14 to łącznie cztery nowe smartfony Apple, które obecnie są w ogniu przecieków. Co w zasadzie nie dziwi, bo ich premiera zbliża się wielkimi krokami. Dlatego do sieci wyciekają schematy. Natomiast na ich podstawie powstają makiety. Tymczasem za granicą można już sobie kupić chiński case.

Producenci akcesoriów z Chin nie próżnują i już teraz wprowadzają do oferty etui zgodne ze smartfonami iPhone 14. Takie case’y potwierdzają nam wcześniejsze przecieki i plotki związane z designem telefonów, a zwłaszcza wyspą dla aparatu fotograficznego, który znajduje się na tylnej części obudowy nadchodzących modeli.

Premiera modeli Apple iPhone 14 we wrześniu

Smartfony z serii iPhone 14 zostaną zaprezentowane światu za kilka tygodni. Ich premiera ma odbyć się jeszcze w pierwszej połowie września. Natomiast w drugiej telefony trafią na sklepowe półki. Do tego czasu będą jeszcze obiektem wielu przeróżnych wycieków. Wszystko wskazuje też na to, że w tym roku powinniśmy spodziewać się podwyżek cen.

źródło